Путин встретился со школьниками на марафоне общества «Знание». Основные тезисы

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Прямая линия с Владимиром Путиным. Челябинск, прямая линия, путин владимир
Путин раскритиковал онлайн-образование и рассказал о своей детской мечте Фото:
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Поездка Путина по Дальнему Востоку

В День знаний 1 сентября президент РФ Владимир Путин посетил Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. Там глава государства поговорил со школьниками и ответил на вопросы. URA.RU собрало самые важные и интересные высказывания президента:

  • Если бы распады России не происходили в XX веке (революция 1917 года и распад СССР), то в стране могло бы жить сейчас более 500 млн человек;
  • В том, что происходит сейчас в Афганистане виноваты США, так как 20 лет пытались навязать свои нормы и стандарты;
  • Нельзя позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград — «тогда вас бы не было»;
  • Изменения в климате в регионах России происходят в два раза быстрее, чем в других регионах планеты. Для оценки реального человеческого фактора стоит изучить, что происходило в прошлом;
  • Будет ужесточена ответственность федеральных органов за борьбу с лесными пожарами. Власти РФ делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим от пожаров в Якутии;
  • Обучение в онлайн-формате не способствует развитию навыка работы в коллективе, это мнение экспертов. Навык работы в команде — один из важнейших для достижения успехов;
  • В интернете очень много информационного мусора из-за людей, которые выдают себя за экспертов;
  • Главной мечтой Путина в детстве было стать разведчиком и служить Отечеству. Как отметил президент, его мечта сбылась.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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