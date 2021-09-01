В День знаний 1 сентября президент РФ Владимир Путин посетил Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. Там глава государства поговорил со школьниками и ответил на вопросы. URA.RU собрало самые важные и интересные высказывания президента:
Если бы распады России не происходили в XX веке (революция 1917 года и распад СССР), то в стране могло бы жить сейчас более 500 млн человек;
В том, что происходит сейчас в Афганистане виноваты США, так как 20 лет пытались навязать свои нормы и стандарты;
Нельзя позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград — «тогда вас бы не было»;
Изменения в климате в регионах России происходят в два раза быстрее, чем в других регионах планеты. Для оценки реального человеческого фактора стоит изучить, что происходило в прошлом;
Будет ужесточена ответственность федеральных органов за борьбу с лесными пожарами. Власти РФ делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим от пожаров в Якутии;
Обучение в онлайн-формате не способствует развитию навыка работы в коллективе, это мнение экспертов. Навык работы в команде — один из важнейших для достижения успехов;