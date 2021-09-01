Российские СМИ предложили изменить закон об иноагентах

Медиасообщество России выступило с пакетом поправок в законы об иностранных агентах. Их направили президенту РФ Владимиру Путину. Также оно заявило, что текущий список СМИ-иноагентов необходимо аннулировать.
«Мы считаем, что с учетом избирательного характера правоприменения и непрозрачности процедуры текущий список СМИ-иноагентов должен быть аннулирован», — передает заявление медиасообщества «Новая газета». Сообщество предложило внести 12 корректировок в закон об иноагентах.
Таким образом, медасообщество призывает обязать Минюст ежегодно доказывать, что СМИ продолжает выполнять функцию иноагента, вносить СМИ в список иноагентов исключительно в судебном порядке, доказывать ведение изданием политической деятельности, расшифровывать основания попадания СМИ в реестр. Также медиасообщество требует запретить признавать журналистов иноагентами-физлицами и определить порядок и сроки выхода СМИ из статуса иноагента на конкретных условиях.
Пакет поправок подписало 23 журналиста, 14 из которых главные редакторы. Открытое письмо направлено президенту РФ, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции РФ Константину Чуйченко.
Ранее российские журналисты обращались к президенту РФ Владимиру Путину с требованием остановить государственную кампанию против независимой прессы. Они заявили, что статус иноагента дискриминирует их.
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