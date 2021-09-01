Путин раскритиковал онлайн-образование

По мнению Владимира Путина, онлайн невозможно научиться работать в коллективе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Поездка Путина по Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин считает, что онлайн-образование не способствует развитию эффективности человека в коллективе. Об этом он заявил на встрече с учениками школы Всероссийского детского центра «Океан».

«Эффективность работы человека, один из критериев эффективности работы — это умение работать в коллективе. Как же вы научитесь работать в коллективе, если все время будете онлайн заниматься», — уточнил Владимир Путин на встрече, трансляция которой проходит на «России 24».

Однако президент не исключает современные способы подачи материала. Он говорит, что Россия будет стремиться к сочетанию двух форматов обучения.