Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии COVID в 2024 году

Пандемия COVID-19 может завершиться через два года, высказал предположение Николай Крючков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Пандемия COVID-19 может закончиться в 2024 году. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше. Главное, чтобы за это время сократилась смертность и возможность появления новых мутантных линий. Это позволит перевести ситуацию в управляемое состояние и прекратить пандемию», — объяснил иммунолог Николай Крючков.

В беседе с URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов высказал надежду, что в скором времени можно будет контролировать COVID-19. «Надежда есть, если будет 60% процентов вакцинированных, плюс переболевшие, мы сможем поддерживать коллективный иммунитет, который сделает ситуацию более-менее контролируемой. Но если появятся мутации, которые будут хорошо уклоняться от вакцины, и они будут обладать еще большей способностью к распространению, то процесс станет постоянным, и это очень тревожно», — рассказал он.

Чепурнов не исключил, что человечеству придется привыкнуть к существованию COVID-19. «Мы настолько уже привыкли ко СПИДу, хотя очень много людей пострадало, многие живут в муках, проблемах, но мы про это уже и не вспоминаем. Или клещевой энцефалит, который мешает теперь нормально выйти в лес, приходится все время о нем думать и при случае бежать ставить иммуноглобулин. Через какое-то время и к COVID-19, видимо, привыкнем», — добавил он.

Ранее главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко высказал опасение, что новая вспышка COVID-19 начнется в конце сентября — начале октября. Так как произойдет столкновение факторов — люди вернутся из отпусков, а сезонный грипп пересечется с коронавирусом.