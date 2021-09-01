Мишустин раскрыл, чем занимается после работы. «Без этого будет совсем плохо»

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Любимые книги Михаила Мишустина — «Отцы и дети» и «Война и мир» Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что после работы иногда занимается спортом или читает книги. При этом, по его словам, свободного времени остается не так много.

«Времени у нас не так много, работа правительства предполагает постоянное вовлечение. Иногда хватает времени на спорт, без этого совсем будет плохо: поплавать, поиграть в хоккей. Почитать книги, больше, наверное, специальную литературу», — цитирует Михаила Мишустина ТАСС. Высказался политик в ответ на вопрос от ученицы в ходе общения с школьниками и выпускниками в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы.

Мишустин отметил, что читает классику, а его фавориты — это «Отцы и дети» Ивана Тургенева и «Война и мир» Льва Толстого. Он также вспомнил, что в школе сам делал уроки, а родители помогали ему лишь с жизненными решениями. Например, с выбором вуза. По мнению Мишустина, в каждой семье сами решают, нужно ли помогать ребенку с уроками.

Ранее URA.RU сообщало, что Мишустин не смог поступить в МГУ после школы. Ему не хватило для этого баллов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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