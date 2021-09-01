Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что после работы иногда занимается спортом или читает книги. При этом, по его словам, свободного времени остается не так много.
«Времени у нас не так много, работа правительства предполагает постоянное вовлечение. Иногда хватает времени на спорт, без этого совсем будет плохо: поплавать, поиграть в хоккей. Почитать книги, больше, наверное, специальную литературу», — цитирует Михаила Мишустина ТАСС. Высказался политик в ответ на вопрос от ученицы в ходе общения с школьниками и выпускниками в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы.
Мишустин отметил, что читает классику, а его фавориты — это «Отцы и дети» Ивана Тургенева и «Война и мир» Льва Толстого. Он также вспомнил, что в школе сам делал уроки, а родители помогали ему лишь с жизненными решениями. Например, с выбором вуза. По мнению Мишустина, в каждой семье сами решают, нужно ли помогать ребенку с уроками.
Ранее URA.RU сообщало, что Мишустин не смог поступить в МГУ после школы. Ему не хватило для этого баллов.
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