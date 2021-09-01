Иммунолог Жемчугов назвал скрытый симптом коронавируса

Один из симптомов коронавируса можно распознать только при лабораторных исследованиях Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При заражении коронавирусом у человека снижается уровень гемоглобина и возрастает ферритин, что можно увидеть только при лабораторных исследованиях анализов крови больного. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Самый неявный симптом, но это ковид, это снижение уровня гемоглобина. Этот вирус выбивает из гемоглобина железо. Этот симптом неявный, потому что это видно только через лабораторию. Там резко растет такая молекула — ферритин, которая пытается поймать это железо, при этом падает гемоглобин», — сказал URA.RU Владислав Жемчугов.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU также рассказал и о других симптомах, которые могут быть у зараженного COVID-19. «На коже возникают разнообразные сыпи, пузырьки на ладонях, подошвах. Бывают боли в суставах. Был у меня пациент, который кроме боли в суставах ничего не предъявлял. Как оказалось, все-таки перенес ковид», — уточнил собеседник агентства.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.RU, что у пациентов, перенесших COVID-19 в средне-тяжелой, тяжелой или крайне тяжелой форме, может появиться ощущение нехватки воздуха. Такая легочная недостаточность сохраняется больше полугода.