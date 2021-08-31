Работники хлебокомбината Сысерти боятся, что останутся без выплат

Предприятие поставляло продукцию в магазины Екатеринбурга и Сысерти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета «Сысертский хлебокомбинат» остановил работу

Работники «Сысертского хлебокомбината» (Свердловская область), где останавливают производство, боятся, что останутся без выплат, положенных при сокращении штата или ликвидации предприятия. Об этом URA.RU рассказали две сотрудницы, которые попросили не называть их имена.

«Сегодня прошла встреча руководства и коллектива. Нам объявили, что хлебокомбинат прекращает деятельность, сообщили, что увольнения будут проходить по обоюдному согласию. По какому обоюдному согласию, непонятно. Работники с этим не согласны и хотят, чтобы с ними прекратили трудовые отношения, как положено по закону, со всеми выплатами», — рассказала URA.RU собеседница.

«Прозвучало, что условия увольнения будут обсуждаться с каждым сотрудником индивидуально, сказали, что работников сокращать не собираются, будут просить написать заявление на увольнение по соглашению сторон», — сказала другая сотрудница предприятия.

URA.RU обратилось за комментарием к руководству ООО «Сысертский хлебокомбинат». По номеру телефона в приемной никто не ответил. На предприятие направлен запрос. Ответ на момент публикации в редакцию не поступил. В департаменте информполитики свердловского губернатора URA.RU сообщили, что свердловские власти предлагали предприятию господдержку в виде субсидий. «Но руководство сысертского предприятия не откликнулось на это предложение. По всей видимости собственники приняли решение свернуть этот бизнес», — сказано в сообщении.

На данный момент на предприятии остановлены печи. До остановки производства «Сысертский хлебокомбинат» поставлял хлеб, хлебобулочные изделия, пряники в магазины Сысерти и Екатеринбурга. Сысертский хлебокомбинат остановил работу 1 сентября. Более 200 работников предприятии предупредили об увольнении. Ситуацией на предприятии заинтересовалось свердловское следственное управление СК России. В ведомстве начали проверку на предприятии, в том числе по сообщениям работников о невыплате зарплат.