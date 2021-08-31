Тюменский школьник, тушивший лесные пожары, встретился с Путиным

Президент РФ Владимир Путин провел открытый урок для российских школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Поездка Путина по Дальнему Востоку

Одиннадцатиклассник Артем Домнин из села Овсянникова Тобольского района принял участие в открытом уроке, который провел президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба главы Тобольского района. Весной этого года школьник неоднократно помогал добровольным дружинам тушить пожары, спасая от огня, в том числе, родное село.

«День знаний одиннадцатиклассник Артем Домнин из села Овсянникова встретил во Владивостоке. Он стал участником открытого урока, который во Всероссийском детском центре „Океан“ провел президент России Владимир Путин», — сообщили в пресс-службе главы Тобольского района.

Там уточнили, что всего на урок были приглашены 17 школьников из разных регионов страны. Президент встретился с учащимися школ, гимназий и лицеев, которые отличились на олимпиадах и конкурсах в области культуры, искусства, науки и спорта, а также в общественной жизни.

Артем Домнин из Тобольского района во время пика пожароопасного сезона в регионе помогал добровольным дружинам тушить пожары. При его непосредственном участии удалось спасти от огня родное село подростка. Ранее URA.RU писало о том, что 1 сентября президент РФ Владимир Путин посетил Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке, где поговорил со школьниками и ответил на интересующие их вопросы.