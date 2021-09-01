Тюменский срочник Шамсутдинов не может найти работу в колонии

Рамиль Шамсутдинов приговорен к 24 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел сослуживцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рамиль Шамсутдинов, отбывающий наказание в тюменской исправительной колонии №2 за расстрел сослуживцев, не может найти себе там работу. Об этом URA.RU рассказал отец бывшего солдата Салим Шамсутдинов. По его словам, в ИК-2 не хватает рабочих мест для всех осужденных.

«Рамиль успешно прошел так называемый карантин и сейчас отбывает наказание, непосредственно, в отряде. Но пока получается так, что он сидит без работы, потому что рабочих мест на всех там не хватает», — пояснил Шамсутдинов—старший в беседе с URA.RU.

Он уточнил, что у осужденного срочника нет конфликтов с другими заключенными. По его словам, с ними у тюменского стрелка сложились хорошие отношения. В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается

Имя Рамиля Шамсутдинова прогремело на всю страну после того, как он устроил массовый расстрел в воинской части, где проходил срочную службу. Это произошло 25 октября 2019 года. Жертвами тюменца тогда стали десять человек: восемь из них погибли на месте. Двое — получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Следователям Шамсутдинов пояснил, что на преступление его толкнули дедовщина и постоянные издевательства со стороны старослужащих. Впоследствии одного из его обидчиков приговорили к двум годам условно со штрафом 30 тысяч рублей. Сам Шамсутдинов был признан виновным в расстреле сослуживцев. В январе Второй Восточный окружной военный суд приговорил его к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.