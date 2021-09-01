Силовики задержали помощника отца Сергия

Всеволода Могучева задержали по дороге из Тюменской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Пресс-секретарь отца Сергия (Николая Романова), обвиняемого по трем уголовным статьям, Всеволод Могучев задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых кругах. По предварительным данным, соратнику опального священника предъявят обвинения в экстремизме.

«Могучева задержали по дороге из Тобольска в Екатеринбург. Будут вменять статью 282 УК РФ. По этому делу прибыл руководитель следственной группы полковник СКР Александр Стальмахович», — заявил собеседник агентства. Адвокаты отца Сергия не стали комментировать URA.RU эти сведения. В пресс-службе свердловского СУ СКР пообещали уточнить информацию.

Адвокат Могучева Михаил Толмачев в разговоре с URA.RU уточнил, что его подзащитного задержали в Ишиме Тюменской области. Ему показали постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 282 УК РФ и поручение Стальмаховича о задержании. В данный момент Могучева этапируют в Екатеринбург.

Ранее Могучева несколько раз арестовывали за административные правонарушения. В январе суд отправил его в спецприемник за экстремизм. 9 февраля Могучев вышел на свободу. В общей сложности сподвижник отца Сергия провел под арестом 45 суток.

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина». Экс-схиигумена задержали в ночь на 29 декабря во время операции по штурму обители и предъявили обвинения по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. За несколько месяцев до этого Романова отлучили от церкви. Дело Романова будет рассматривать Измайловский райсуд Москвы.