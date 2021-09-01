Пенсионерка села на переднее прицепное устройство трамвая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ульяновске пожилая женщина решила прокатиться на прицепном устройстве трамвая, из-за чего водителю пришлось остановить транспортное средство. МВД по Ульяновской области проверяет информацию по данному инциденту.

«Информация уточняется, когда это было и где именно. Направили также информацию в ГАИ, выясним, уточним по даче правовой оценки», — цитирует издание «Подъем» региональное управление МВД.

Инцидент произошел на улице Верхнеполевой, сообщает telegram-канал «Инсайд Ульяновск». На ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, что пенсионерка сидит на переднем прицепном устройстве трамвая и держится за дворник на лобовом стекле. Из-за бабушки-зацепера водителю общественного транспорта пришлось остановить движение и выпустить пассажиров.

Ранее Мещанский суд Москвы по иску транспортной прокуратуры запретил публиковать на YouTube ролики, которые пропагандируют зацепинг — экстремальные способы передвижения на внешней стороне поезда. В надзорном ведомстве отметили, что такие видео побуждают людей к действиям, опасным для жизни и здоровья, а также пропагандируют противоправное поведение. В прокуратуре сообщили, что иск к владельцу YouTube Google LLC был полностью удовлетворен, передает телеканал 360.