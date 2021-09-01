Инвестор в Сургуте отказался от строительства школы

Мэрии Сургута придется искать нового инвестора Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания «Монолитстройцентр» отказалась строить школу в 38 микрорайоне в Сургуте в концессию из-за резкого роста цен на рынке стройматериалов. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении массовых коммуникаций мэрии.

«В связи со сложившейся за последний год конъюнктурой на рынке строительных материалов сметная стоимость строительства школы, подтвержденная результатами государственной экспертизы, превысила строительную стоимость, отраженную в условиях концессионного соглашения, более чем на 10% или 185 млн рублей. Учитывая, что стоимость создания — это существенное условие концессионного соглашения, и действующим законодательством не предусмотрен механизм ее увеличения в рамках действующего соглашения, данное превышение сметной стоимости в размере 185 млн рублей — это прямые убытки инвестора. В связи с чем концессионер обратился с инициативой расторжения концессии», — прокомментировали в мэрии.

Там также добавили, что за время работы инвестор уже успел подготовить проектно-сметную документацию для строительства объекта, что облегчит задачу для следующего застройщика. Поиски нового концессионера уже ведутся. Школа в 38 микрорайоне рассчитана на 1500 мест с бассейном. Предполагается, что сам строительный цикл должен занять два года.

Ранее URA.RU сообщало, что по прогнозам в Сургуте из-за активных миграционных процессов в 2025 году не удастся перевести все школы на работу в одну смену. Хотя об этом говорит один из майских указов президента РФ Владимира Путина.