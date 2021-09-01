Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил главу российского МИДа Сергея Лаврова в воровстве «чужой истории». По его словам, в 10 веке в Киеве крестили именно Русь, а не Московию, преемницей которой является Россия.
«Министр Лавров заблудился в трех соснах русской истории. До 18 века его государство носило одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, а и пропаганда — самые грязные в мире», — написал Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Он объяснил это большими выбросами метана при добыче и транспортировке газа и «коррупцией, шантажом и манипуляциями», передает RT.
По мнению Лаврова, Зеленский сделал такое заявление «не от большого ума». Глава МИД РФ считает, что украинские власти упражняются в словесной эквилибристике, когда говорят о том, что Русь — это их исконное название, сообщает «Национальная служба новостей».
Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он заявил, что в Киеве уже работают над этим, передает агентство Nation News.
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