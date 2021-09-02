Школы Екатеринбурга на 2 дня отправили на дистанционное обучение

Из-за выборов в Госдуму учащиеся не смогут быть в школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за трехдневного голосования по выборам в Госдуму и региональное Заксобрание в Екатеринбурге школьники будут переведены на удаленный формат обучения. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования.

«Во всех муниципальных школах Екатеринбурга в пятницу 17 сентября будет организован образовательный процесс вне стен школ, в субботу 18 сентября в школах, которые обучают по графику 6-дневной учебной недели образовательный процесс будет проходить с применением дистанционных технологий», — сообщила URA.RU главный специалист департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Катыхина.

Для детей от 14 до 18 лет будет дан старт проекта «Пушкинская карта». В этот день школьники смогут посетить кино, театр и музей за счет государства. Для детей 1-7 классов в этот день будут организованы районные этапы Всероссийского дня бега «Кросс нации», после которых ученики смогут провести занятия в дендропарках, кванториумах, вузах и на промышленных предприятиях. Для школьников, которые учатся шесть дней в неделю, в субботу 18 сентября образовательный процесс будет проходить с применением дистанционных технологий.

Как сообщало URA.RU, ранее стало известно, что школьников Свердловской области и ХМАО освободят от посещения учебных заведений 17 и 18 сентября. Учителя и директоры школ севера региона рассказали агентству, что в дни голосования для школьников будут организован День здоровья, во время которого, учащиеся традиционно ходят в поход классами.