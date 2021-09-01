Глава Минтруда заявил о резком сокращении безработицы в России

По словам Котякова, Россия вернулась к допандемийным показателям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский рынок труда вернулся на допандемийный уровень, показатель безработицы на 1 августа составляет 4,5%. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков на Восточном экономическом форуме.

«По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в РФ на допандемический уровень, сейчас уровень безработицы в России 4,5%», — передает слова Котякова ТАСС. По его словам, в прошлом году этот показатель составлял 4,6-4,7%.

Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы уменьшился в июле до 4,5%. Такой показатель оказался ниже допандемийных значений марта 2020 года, передает телеканал 360. По данным ведомства, общая численность безработных в России в июле составила 3,4 млн человек, передает деловая газета «ВЗГЛЯД». При этом, по словам зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, чуть больше половины молодых граждан еще не трудоустроены.