01 сентября 2021

Глава Минтруда заявил о резком сокращении безработицы в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, котяков антон
По словам Котякова, Россия вернулась к допандемийным показателям Фото:

Российский рынок труда вернулся на допандемийный уровень, показатель безработицы на 1 августа составляет 4,5%. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков на Восточном экономическом форуме.

«По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в РФ на допандемический уровень, сейчас уровень безработицы в России 4,5%», — передает слова Котякова ТАСС. По его словам, в прошлом году этот показатель составлял 4,6-4,7%.

Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы уменьшился в июле до 4,5%. Такой показатель оказался ниже допандемийных значений марта 2020 года, передает телеканал 360. По данным ведомства, общая численность безработных в России в июле составила 3,4 млн человек, передает деловая газета «ВЗГЛЯД». При этом, по словам зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, чуть больше половины молодых граждан еще не трудоустроены.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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