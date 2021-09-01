01 сентября 2021

Россияне задолжали банкам рекордную сумму

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых денежных банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Екатеринбург, пачка денег, новые деньги, банкноты, рубли, 200 рублей
Просроченные долги россиян достигли 955 млрд рублей Фото:

На начало сентября просроченная задолженность физических лиц перед банками достигает 955 млрд рублей. Об этом сообщил президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Сейчас просроченная должность россиян перед банками достигает 955 млрд рублей, однако уже в следующем году она может преодолеть порог в 1 трлн рублей. «Наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки», — рассказал Мехтиев «Известиям».

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года несостоятельными признаны вдвое больше россиян, чем в аналогичном периоде 2020-го. За январь—июнь суды объявили банкротами 88 тысяч физлиц. Эксперты полагают, что пик банкротств будет зафиксирован осенью, что обусловлено отложенным эффектом пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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