Россияне задолжали банкам рекордную сумму

Просроченные долги россиян достигли 955 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На начало сентября просроченная задолженность физических лиц перед банками достигает 955 млрд рублей. Об этом сообщил президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Сейчас просроченная должность россиян перед банками достигает 955 млрд рублей, однако уже в следующем году она может преодолеть порог в 1 трлн рублей. «Наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки», — рассказал Мехтиев «Известиям».

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года несостоятельными признаны вдвое больше россиян, чем в аналогичном периоде 2020-го. За январь—июнь суды объявили банкротами 88 тысяч физлиц. Эксперты полагают, что пик банкротств будет зафиксирован осенью, что обусловлено отложенным эффектом пандемии.