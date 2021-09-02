В больницах Екатеринбурга резко выросли цены на платные услуги

Рост цен в бльницах объясняют инфляцией на медицинские товары. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стоимость платных медицинские услуг значительно выросла в нескольких государственных больницах Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил персонал медучреждений. В частности, с 1 сентября значительный рост цен на платные услуги зафиксирован в «Свердловской областной больнице №1».

«По больнице вышел приказ о пересмотре с 1 сентября цен на услуги именно хозрасчетной поликлиники. Это отделение в принципе оказывает только платные медицинские услуги, и они не изменялись с 2014 года», — рассказал URA.RU пресс-секретарь СОКБ №1 Евгений Артюхов.

По его словам, цены выросли на несколько видов медицинских услуг, которые оказывает это структурное подразделение СОКБ №1. Каких именно он сказать затруднился. В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области, куда URA.RU обратилось за комментарием сообщили, что стоимость платных услуг устанавливается в соответствии с нормативными документами.

Представители других государственных больниц Екатеринбурга, попросившие не называть их имен, рассказали URA.RU, что цены на платные услуги во всех городских больницах, входящих в государственную систему здравоохранения, начали расти в пандемию. «Цены на платные услуги в больницах стали пересматривать в пандемию. Это связано с ростом цен, на расходные материалы. Раньше мы покупали маски за копейки, а сейчас — за десятки рублей. Выросли цены на расходники для УЗИ, другие медицинские товары», — рассказал URA.RU врач одной из больниц города.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург едет глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Одной из причин ее визита стало недовольство свердловчан качеством медицины в регионы. Ожидается, что глава надзорного органа устроит инспекцию областного здравоохранения.