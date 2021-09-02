Источник: охранники свердловской ИК заразили заключенных ковидом

Это не первая вспышка коронавируса в этом исправительном учреждении Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусную инфекцию в исправительную колонию №10 в Екатеринбурге принес один из руководителей этого пенитенциарного учреждения. Он мог заразить дежурных, которые в силу обязанностей контактируют с заключенными. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловском ГУФСИН России. Данная ИК-10 известна тем, что в ней отбывает наказание фотограф Дмитрий Лошагин.

«Заразу принес один из сотрудников. Ходил на работе с соплями, от него заразились дежурные, которые контактировали с заключенными. Обсерватор забит, болеют и сотрудники, и спецконтингент», — рассказал URA.RU инсайдер.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, URA.RU сообщили, что после того, как колония была закрыта на карантин, заболевание коронавирусной инфекцией подтвердилось у трех сотрудников ИК-10, число заболевших среди заключенных не изменилось.

«Болеют три сотрудника в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении дома. Выяснить, от кого заразились люди очень сложно, возможно, что кто-то из сотрудников и принес (коронавирус, — прим.ред). Бывает такое, что заболевание протекает в бессимптомной форме. Каких-то административных расследований о том, как коронавирус попал в колонию не проводилось», — сообщила URA.RU врио начальника пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Дина Татаренкова.

О том, что ИК-10 в Екатеринбурге закрылась на карантин стало известно 27 августа. В свердловском ГУФСИН РФ сообщили, что коронавирусная инфекция была выявлена у семерых осужденных. Заболевших перевели в областную больницу при ИК-2. В исправительной колонии №10 были введены карантинные меры, приостановлены длительные и краткосрочные свидания, прием передач.

Как сообщало URA.RU, это не первая вспышка коронавирусной инфекции в екатеринбургской ИК-10. В конце декабря прошлого года в этой колонии COVID-19 заболели 400 заключенных и пять сотрудников этой колонии. В данный момент, в ИК-10 ждет досрочного освобождения фотограф Лошагин, осужденный за убийство жены-фотомодели Юлии Прокопьевой.