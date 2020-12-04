В свердловской ИК заболело 400 человек, у 5 сотрудников COVID

Проверяющие не нашли нарушений в медобслуживании заключенных Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В ИК-10 Екатеринбурга 30% заключенных отправили на постельный режим. Беспрецедентную ситуацию, осложненную двумя смертями среди спецконтингента проверил исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Владимир Маленьких. Об этом URA.RU сообщил источник в пенитенциарной системе.

«В колонии уже около 400 заключенных в болезненном состоянии. Кашляют, чихают, температурят. Но единственное лечение от учреждения — постельный режим. Около пяти сотрудников, работавших в „зоне“ на неделе получили положительный тест ПЦР на коронавирус. Возможно, поэтому 2 декабря в ИК-10 нагрянули из областной прокуратуры», — поделился инсайдер. Всего, по данным агентства, в ИК-10 около 100 сотрудников обслуживают колонию с 1300 заключенных.

Кроме и. о. прокурора области колонию посетили его коллеги Александр Васильев и Александр Клементьев Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В прокуратуре Свердловской области подтвердили визит руководства региональной прокуратуры в колонию. Однако назвали посещение традиционным объездом в рамках надзорной деятельности ведомства. «В ходе проверки выявлен ряд нарушений уголовно-исполнительного законодательства РФ, в том числе в части исполнения администрацией ИК-№ 10 режимных требований, обеспечивающих постоянный надзор за осуждёнными и личную безопасность осуждённых, проведения с ними воспитательной и психологической работы, их материально-бытового обеспечения, а также при проведении с осужденными воспитательной работы» — сообщили агентству в пресс-службе свердловской прокуратуры. В ведомстве добавили, что нарушений медицинского характера не было.

«В этой колонии нет больных, в других колониях есть. Всего у нас 2000 больных по региону разными болезнями — грипп, прочие болезни. 22000 человек не могут быть здоровыми одновременно», — заявил Александр Левченко, пресс-службы ГУФСИН по Свердловскому.

Ранее URA.RU писало, что в ИК-10 с разницей в сутки умерли двое заключенных. У одного предварительно назвали причиной проблемы с сердцем, второй покончил жизнь самоубийством.