Колония, где сидит Лошагин, закрылась из-за COVID на карантин

Это уже не первая вспышка COVID в ИК-10 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Фотограф-убийца Лошагин пытается выйти на свободу

Исправительная колония № 10 в Екатеринбурге закрылась на карантин из-за вспышки короновируса среди заключенных. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. Именно в ИК-10 в данный момент ждет досрочного освобождения гламурный фотограф Дмитрий Лошагин.

«В связи с выявлением у семи осужденных ИК-10 новой коронавирусной инфекции в учреждении введены карантинные меры, приостановлены длительные и краткосрочные свидания, прием передач. В настоящее время заболевшие находятся в областной больнице при ИК-2, где оборудовано специальное отделение для больных COVID-19. Заболевание у осужденных протекает в легкой форме», — уточнила врио начальника пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Дина Татаренкова.

В конце декабря прошлого года в этой колонии уже была вспышка коронавируса, тогда заболели 400 заключенных и пять сотрудников. В данный момент в ИК-10 отбывает наказание известный модный фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены-фотомодели Юлии Прокопьевой. В екатеринбургское учреждение он был переведен в 2019 году из ИК-54 Новой Ляли после угроз об изнасиловании. Адвокат Лошагина Сергей Лашин сообщил URA.RU, что ему ничего неизвестно, заболел его клиент коронавирусом или нет.