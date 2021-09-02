Песню Монеточки проверят на плагиат

Песню исполнительницы из Екатеринбурга Елизаветы Гырдымовой (Монеточка) «Мама, я не зигую» проверят на плагиат по иску экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Чкаловского районного суда.
Суд постановил, что предоставит вопрос о факте плагиата в песне Гырдымовой экспертам. «Суд направит запросы в организации, занимающиеся проведением такого рода экспертиз», — говорится в решении судьи. Заседание по делу о плагиате перенесено на 7 сентября.
Стороны истца и ответчика, присутствовавшие на заседании, сообщили, что не заинтересованы в проведении экспертизы. Они просили рассмотреть дело по имеющимся у суда материалам. Однако после оглашенного решения стороны согласились, что экспертизу необходимо провести.
Костюшкин подал иск в Чкаловский райсуд Екатеринбурга в начале июля. Артист потребовал выплатить 900 тысяч рублей за плагиат. По его словам, Гырдымова в композиции «Мама, я не зигую» использует аранжировку к песне «Мама, я не танцую», исполняемую Костюшкиным. При этом на момент подачи заявления профессиональной экспертизы проведено не было. Сама певица не признавала факт использования чужой музыки. Гырдымова не пришла на первое заседание, которое было назначено судом.
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