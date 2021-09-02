В Европе заступились за «Северный поток — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг назвал санкции в отношении «Северного потока — 2» неприемлемыми Фото:
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«Северный поток — 2»

Введение санкций в отношении «Северного потока — 2» недопустимы. Об этом заявил глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг в ходе Восточного экономического форума.

«ЕС должен сам определить стратегию энергобезопасности. Санкции третьих стран к „Северному потоку — 2“ неприемлемы», — передает слова Шиллинга РИА «Новости».

Ранее Украина и США сделали заявление, в котором выступили против «Северного потока — 2», так как он может быть угрозой для европейской энергетической безопасности. В «Газпроме» заявили, что газопровод находится на финальной стадии реализации, пишет RT. Ранее компания проиграла суд об отмене газовой директивы ЕС, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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