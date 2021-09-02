В Европе заступились за «Северный поток — 2»

Глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг назвал санкции в отношении «Северного потока — 2» неприемлемыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Введение санкций в отношении «Северного потока — 2» недопустимы. Об этом заявил глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг в ходе Восточного экономического форума.

«ЕС должен сам определить стратегию энергобезопасности. Санкции третьих стран к „Северному потоку — 2“ неприемлемы», — передает слова Шиллинга РИА «Новости».

Ранее Украина и США сделали заявление, в котором выступили против «Северного потока — 2», так как он может быть угрозой для европейской энергетической безопасности. В «Газпроме» заявили, что газопровод находится на финальной стадии реализации, пишет RT. Ранее компания проиграла суд об отмене газовой директивы ЕС, сообщает «Национальная служба новостей».