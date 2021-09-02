В связи с выходом нового образовательного стандарта школьников ждут большие изменения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования в 2022 году задания ЕГЭ ждут изменения. Об этом сообщается на официальном сайте ФИПИ. URA.RU приводит список главных изменений.

В ЕГЭ по базовой математике добавят задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами;

В ЕГЭ по биологии включат задание, проверяющее умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологических клеток;

Из ЕГЭ по истории исключат историческое сочинение. Также вместо задания с кратким ответом о Великой Отечественной войне будет задание с развернутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о ВОВ;

В ЕГЭ по географии введут два новых задания, проверяющие умение определять и находить информацию недостающую для решения задач;

В ЕГЭ по литературе будет шире представлена поэзия второй половины XIX—XX веков и включена зарубежная литература;

Время на выполнение работ по истории и обществознанию будет сокращено с 235 до 180 минут.

Ранее URA.RU рассказало о новых правилах, которые начинают действовать в школах и вузах с этого учебного года. Также министр науки и высшего образования Валерий Фальков прокомментировал идею отмены ЕГЭ для гуманитарных направлений в вузах, сообщает RT. Телеведущий Владимир Соловьев и вовсе предложил отменить Единый государственный экзамен для всех, пишет «Царьград».