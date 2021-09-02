Как изменится ЕГЭ в 2022 году. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕГЭ по информатике. Екатеринбург, компьютерный класс, информатика, егэ по информатике, выпускной экзамен, выпускной класс, экзамен по информатике
В связи с выходом нового образовательного стандарта школьников ждут большие изменения Фото:

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования в 2022 году задания ЕГЭ ждут изменения. Об этом сообщается на официальном сайте ФИПИ. URA.RU приводит список главных изменений.

  • В ЕГЭ по базовой математике добавят задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами;
  • В ЕГЭ по биологии включат задание, проверяющее умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологических клеток;
  • Из ЕГЭ по истории исключат историческое сочинение. Также вместо задания с кратким ответом о Великой Отечественной войне будет задание с развернутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о ВОВ;
  • В ЕГЭ по географии введут два новых задания, проверяющие умение определять и находить информацию недостающую для решения задач;
  • В ЕГЭ по литературе будет шире представлена поэзия второй половины XIX—XX веков и включена зарубежная литература;
  • Время на выполнение работ по истории и обществознанию будет сокращено с 235 до 180 минут.

Ранее URA.RU рассказало о новых правилах, которые начинают действовать в школах и вузах с этого учебного года. Также министр науки и высшего образования Валерий Фальков прокомментировал идею отмены ЕГЭ для гуманитарных направлений в вузах, сообщает RT. Телеведущий Владимир Соловьев и вовсе предложил отменить Единый государственный экзамен для всех, пишет «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...