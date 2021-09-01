В Кургане не нашли желающих построить бассейн за 237 млн рублей

В Кургане провалилась вторая попытка найти подрядчика на строительство бассейна в Заозерном (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вторая попытка найти подрядчика на строительство нового бассейна для Курганского госуниверситета (КГУ) завершилась безрезультатно. На объявленный руководством вуза аукцион не заявился ни один участник.

«На участие в электронном аукционе на проведение работ по строительству <…> не было подано ни одной заявки на участие. Закупка признана несостоявшейся», — говорится в уведомлении, опубликованном на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, на строительство бассейна отводится 487 календарных дней с даты подписания контракта. Начальная цена торгов — 237 млн рублей. Здание должно располагаться в Заозерном районе Кургана, недалеко от Ледового дворца спорта имени Парышева. Ранее сообщалось, что длина самого бассейна составит 25 метров, он будет состоять из шести дорожек.

Ректор КГУ Надежда Дубив в интервью URA.RU заявляла, что бассейн нужен и вузу, и жителям города. «Он будет построен в Заозерном, где спортивная инфраструктура не очень развита. В первой половине дня там станут проходить учебные занятия, а после обеда смогут плавать все желающие», — объясняла она. По словам Дубив, бассейн «Дельфин», который также принадлежит КГУ, нуждается в ремонте. Его можно будет провести после запуска нового бассейна.

О предстоящем строительстве бассейна стало известно в 2019 году. В начале 2021 года о планах по строительству областные власти докладывали полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву. Первую попытку найти подрядчика на строительство бассейна предприняли в июле, но тогда на торги также не заявился ни один участник.