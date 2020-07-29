Почему ректора в главный курганский вуз искали восемь лет

Надежда Дубив: из-за коронавируса система образования несет финансовые потери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский госуниверситет (КГУ), погрязший в скандала и интригах, впервые за восемь лет обрел полноценного руководителя. Минобрнауки РФ утвердило в должности ректора Надежду Дубив. В предыдущие годы все руководители вуза работали в статусе исполняющих обязанности. А одного из них, Михаила Ерихова, отправили на два года в колонию. Новый ректор КГУ Дубив первое интервью после назначения дала URA.RU, рассказав о причинах восьмилетки конфликтов и объявив о большой перестройки в вузе.

Надежда Дубив стала первым за восемь лет руководителем КГУ без приставки «и. о.» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Впервые за восемь лет в вузе появился ректор. До этого здесь было очень много скандалов, внутренних конфликтов. Какая сейчас обстановка?

— Это все было связано не столько с деятельностью вуза, сколько с конкретными людьми. Сейчас причин для конфликтов я не вижу. Мы постараемся избежать напряженности.

— Предыдущее руководство вуза оказывает на вас влияние? Пытается как-нибудь давить?

— Нет, такого не было.

Константин Прокофьев числился в КГУ год после отставки с руководящего поста Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Бывший и. о. ректора Константин Прокофьев оставался в вузе после вашего назначения исполняющим обязанности ректора в июне прошлого года. Он до сих пор работает?

— Нет, он уволился по собственному желанию 10 июня.

— Будут ли кадровые чистки в ректорате?

— Остались те же проректоры и все директора институтов. Я считаю, что команда сформирована, мы сработались, менять что-то кардинально не планирую.

— Одного из бывших руководителей вуза отправили в колонию за превышение полномочий. Не планируете провести аудит, чтобы проверить деятельность предыдущей команды?

Михаил Ерихов из кресла ректора пересел на скамью подсудимых Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Большой аудит всего университета, материально-технической базы, финансов был проведен уральским территориальным управлением Министерства науки и высшего образования РФ накануне моего вступления в должность врио ректора [в июне 2019 года]. Мы получили ряд замечаний, которые устраняли весь год.

— Что планируете поменять в работе вуза?

— Все образовательные программы университета будут актуализированы под запросы региона и УрФО. Совершенствуем образовательные программы, чтобы они соответствовали требованиям основных работодателей Курганской области: центр Илизарова, «Велфарм», «Синтез». Еще два направления подготовки открыли в 2020 году: «Лингвистика» (теория и методика преподавания иностранных языков и культур) и «Туризм».

— Пандемия коронавируса осложнила работу вуза?

— В связи с пандемией коронавируса вся система образования несет финансовые потери. С марта мы закрыли дополнительные услуги, потеряли достаточно большую сумму внебюджетных доходов. Но министерство выделило нам в качестве поддержки около восьми миллионов рублей. Благодаря содействию губернатора мы получили дополнительное финансирование от министерства в сумме 18 миллионов на ремонт общежитий и еще 11 миллионов на антитеррористическую защищенность.

— Финансовые проблемы повлияли на анонсированный ранее проект по строительству нового бассейна?

Строительству бассейна помешала ситуация с коронавирусом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— Из-за пандемии сдвигаются сроки. Сейчас проект бассейна находится на госэкспертизе в Екатеринбурге. Мы рассчитываем, что в августе получим положительное заключение и приступим к строительству.

— Планы по строительству бассейна появились еще до вашего назначения. Было много споров, нужен ли он вузу. Вы как считаете?

— У нас есть бассейн «Дельфин», который нуждается в ремонте и модернизации. После запуска нового бассейна мы сможем это сделать. Поэтому новый спортивный объект такого плана нужен университету. А еще больше он нужен городу, поскольку будет построен в районе Заозерный, где спортивная инфраструктура не очень развита. В первой половине дня там станут проходить учебные занятия, а после обеда могут плавать все желающие.

— В прошлом году большой резонанс вызвало закрытие центра культуры и досуга. Какова его судьба?

— В здании с момента ввода в эксплуатацию ни разу не делался капремонт. Мы провели экспертизу, которая показала его необходимость. Было решено временно закрыть центр. Здание будет перепрофилировано.

КГУ готовится к открытию Дома научной коллаборации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Наша область реализует большой проект по созданию единого IT -кластера, и часть вновь созданного IT-института КГУ будет размещена в этом корпусе. В 2022 году в обновленном здании будет открыт Дом научной коллаборации, где расположатся мастерские по технологии, по IT-направлениям, биологии, химии. Останутся спортзал и лингвоцентр.

Сейчас в здании при финансовой поддержке «Курганприбора» идет ремонт. При содействии правительства сейчас ищем дополнительное финансирование на актовый зал, который является третьей по величине сценой в городе и где проходят наши самые значимые мероприятия.

— Актовый зал останется?

— Да. Чтобы его обновить, нам нужно хотя бы 25 млн рублей — на закупку нового оборудования и ремонт. Мы уже обсуждаем мероприятия, которые будут проходить на новой сцене. И университет, и город нуждаются в этом зале. Например, мы ежегодно проводим большой фестиваль «Молодые инженеры Зауралья». В прошлом году на нем присутствовало более 600 школьников, которые восторженно смотрели представление. В этом году площади придется арендовать.

В КГУ передумали готовить медицинские кадры для Зауралья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— В КГУ планировали открывать медицинский факультет. Стоит его ждать?

— Формирование медицинского факультета требует серьезных финансов в связи с отсутствием необходимой материальной и кадровой базы. Но даже открыв факультет, мы в полной мере не решим задачу снижения дефицита врачей в регионе. Чтобы вырастить врача, нужен не только бакалавриат, но и магистратура, ординатура, аспирантура. Студенты, окончив здесь бакалавриат, будут уезжать в другие регионы, чтобы продолжать образование. Нужно использовать существующие механизмы целевой подготовки кадров для региона в медицинских вузах близлежащих городов — Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и других.

— А что с военной кафедрой?

— Такого понятия уже нет. Это называется военно-учебный центр. У нас в апреле была назначена встреча с Минобороны, но в связи с пандемией она отложена. И губернатор, и предприятия заинтересованы в том, чтобы выпускники приходили в профессию сразу после окончания вузов.

— Началась приемная кампания. В последние годы количество студентов, насколько мне известно, снижалось. В этом году какая ситуация?

Приемная кампания в КГУ из-за коронавируса проводится по новым правилам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Всего 824 бюджетных места, бакалавриат остался примерно в том же объеме, как и в прошлом году. Сложно оценить результаты приемной кампании, так как из-за пандемии сдвинулись сроки ЕГЭ, студенты получат результаты только в начале августа.

В этом году минимальный балл единого госэкзамена увеличился сразу на 12 пунктов. Если раньше абитуриент имел возможность прийти с 27 баллами, то сейчас — 39 баллов математика, 39 баллов физика. За гуманитарные и педагогические направления мы не опасаемся, поскольку у них всегда балл ЕГЭ был очень высоким. А вот по техническим направлениям мы должны принимать во внимание ситуацию с увеличением минимального балла ЕГЭ. Делаем все возможное, чтобы к нам поступали ребята не только из школ, но и из ссузов, также ведем работу с иностранными абитуриентами.

— Коронавирус не повлиял на ситуацию с иностранными студентами?

— Иностранные студенты традиционно проявляют большой интерес к КГУ. К примеру, абитуриенты из Казахстана и Узбекистана. Они готовы поступать, готовы подавать документы, но вопрос — смогут ли они приехать и начать учиться с 1 сентября.

— Предыдущий год завершился дистанционно. Вуз справился с задачей? Как начнется новый учебный год?

Надежда Дубив считает, что вуз с правился с дистанционным обучением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Большую помощь оказали ведущие университеты, которые открыли свои бесплатные онлайн-курсы, и наши студенты имели возможность записаться на них. В университете существует и своя учебная платформа KESS, на которой выложены учебные курсы. В сентябре 2019 года создан медиацентр вуза, а с января 2020 на его базе работает студия для записи онлайн-лекций ведущих преподавателей.

Благодаря формату видеоконференцсвязи качество образования пострадало минимально. Я сама преподаю иностранный язык, и у меня в восемь утра студенты подключались к занятиям. Некоторые, правда, закрывались аватарками и гремели чашками. Сначала они, конечно, были немного напряжены, спрашивали, как их видно и слышно. Но уже к маю, когда мы принимали зачеты, все адаптировались.

Пока не знаю, как мы будем заниматься в следующем году. Конечно, мы планируем начать учебный год 1 сентября в очном формате, но есть риск начать его дистанционно. Вполне возможно, что для первого курса мы сдвинем начало учебного года.

— В прошлом году появились слухи, что КГУ могут объединить с другими вузами. В частности, называли курганскую сельхозакадемию и шадринский педагогический университет. Это правда?

Надежда Дубив опровергла слухи об объединении с другими вузами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Нет, таких планов нет. Все три вуза подчиняются трем разным министерствам. ШГПУ — министерству просвещения, КГСХА — министерству сельского хозяйства, мы — министерству науки и высшего образования. Планы объединения даже не обсуждались.

— Год назад Вадим Шумков, тогда еще врио губернатора, заявлял, что в КГУ должен появиться попечительский совет, в состав которого войдут представители основных потенциальных работодателей. Какова судьба этого проекта?

— Мы создали новый попечительский совет, главная цель которого содействие в развитии университета. В него вошли все крупные предприятия региона, ведущие предприятия России. Многие присутствуют в качестве приглашенных членов. В декабре 2019 года прошло первое заседание, в нем участвовали представители «Росатома» — компания «Далур». На август мы готовим рабочее заседание. Рассчитываем, что будут присутствовать представители «Сибура», поскольку в течение этого учебного года мы участвовали с ними в ряде проектов.