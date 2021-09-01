01 сентября 2021

Министр Лавров встретился со свердловским «клубом олигархов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум
Министр проведет несколько деловых встреч в Екатеринбурге Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прилетевший накануне в Екатеринбург, провел встречу с представителями Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«Министр Лавров встретился с членами совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей», — подтвердили в пресс-службе СОСПП. По данным источника URA.RU, на встрече в штаб-квартире Русской медной компании присутствовали генеральный директор УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер, генеральный директор АО «НПО автоматики» Андрей Мисюра, вице-президент СОСПП Михаил Черепанов, генеральный директор ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» Юрий Козлов.

Ранее URA.RU писало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал в Екатеринбург. Самолет спецотряда «Россия», летевший из Москвы, с высокопоставленным чиновником на борту приземлился в аэропорту Кольцово. Ожидается, что 2 сентября Лавров проведет в столице Урала несколько официальных мероприятий, в том числе пообщается с губернатором Евгением Куйвашевым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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