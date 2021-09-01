Министр Лавров прилетел в Екатеринбург

Сергей Лавров приехал на Урал как один из лидеров списка «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, входящий в первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах, приехал в Екатеринбург. Самолет спецотряда «Россия», летевший из Москвы, с высокопоставленным чиновником на борту приземлился в аэропорту Кольцово, сообщил URA.RU источник, близкий к руководству Свердловской области.

«Министр приземлился в Екатеринбурге. Сегодня публичных встреч не запланировано», — поделился собеседник агентства. Ожидается, что 2 сентября Лавров проведет в столице Урала несколько официальных мероприятий, в том числе пообщается с губернатором Евгением Куйвашевым.

Источники URA.RU еще в конце августа анонсировали приезд Лаврова. Тогда звучали предположения, что цель визита — поспособствовать росту рейтинга ЕР в Свердловской области. В ближайшее время Екатеринбург должен посетить другой лидер списка единороссов, главврач московской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Министр Лавров и главврач Проценко вошли в пятерку лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму-2021. Вместе с ними партию поведут глава Минобороны Сергей Шойгу, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.