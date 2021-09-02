Талибан решил захватить последний свободный регион в Афганистане

По заявлению одного из чиновников, уже захвачено множество постов Фото: Нина Калинина © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

«Талибан» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) готовится захватить последний неподконтрольный регион Панджшерскую долину. Террористами было захвачено множество постов.

«Множество постов было захвачено государством», — сообщает Al Jazeera со ссылкой на пост одного из высших чиновников «Талибана» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в Twitter. В издании заявили, что не могут проверить эти слова. Прошлой ночью нарастали бои между террористами и силами сопротивления в Панджшерском ущелье.

Панджшерское ущелье — последний регион Афганистана, который остается неподконтрольным силам террористов. Фронт сопротивления ранее отбил атаку талибов, когда те в прошлый раз нападали на ущелье. Позже лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что прекратит борьбу, если новое правительство выполнит ряд условий, в том числе обеспечит равные права и свободы всем жителям Афганистана.