Талибан решил захватить последний свободный регион в Афганистане

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Египет, отдых туристов, аравийская пустыня, горы
По заявлению одного из чиновников, уже захвачено множество постов Фото:
новость из сюжета
«Талибан» захватил власть в Афганистане

«Талибан» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) готовится захватить последний неподконтрольный регион Панджшерскую долину. Террористами было захвачено множество постов.

«Множество постов было захвачено государством», — сообщает Al Jazeera со ссылкой на пост одного из высших чиновников «Талибана» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в Twitter. В издании заявили, что не могут проверить эти слова. Прошлой ночью нарастали бои между террористами и силами сопротивления в Панджшерском ущелье.

Панджшерское ущелье — последний регион Афганистана, который остается неподконтрольным силам террористов. Фронт сопротивления ранее отбил атаку талибов, когда те в прошлый раз нападали на ущелье. Позже лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что прекратит борьбу, если новое правительство выполнит ряд условий, в том числе обеспечит равные права и свободы всем жителям Афганистана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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