Скандал с новой курганской школой дошел до Кремля

К новой школе, которую не открыли 1 сентября, курганцы несли шарики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти тысяча жителей села Кетово (называемое курганской «Рублевкой») подписали письмо президенту Владимиру Путину. Обращение было отправлено в Кремль и касается просьбы помочь открыть новую школу. Власти и инвестор второй год не могут договориться о цене объекта. Об отправке письма URA.RU рассказал бывший директор Кетовской школы Юрий Ленов.

«Письмо было направлено президенту и получен ответ, что взято в работу. Мы долгое время бились за новую школу. В 2007—2008 году собирали подписи, чтобы у нас появилось новое здание. Сейчас школу построили, она полностью оборудована, но ее не открывают. Я видел, как дети плакали и говорили, что не хотят идти в старую школу, хотят в новую. Какое сердце надо иметь? Чем наши дети хуже», — рассказал Леонов.

По сведениям бывшего директора кетовской школы, куда сейчас ходят дети, изначально она была рассчитала на 450 учеников. Затем ее перестраивали, достраивали, часть коридоров переделывали в кабинеты. Сейчас там в две смены учится более 900 учеников. При этом соблюдение санитарных норм под вопросом.

Инсайдеры URA.RU отметили, что после обращения к президенту в Москве отметили, что готовы выделить дополнительные средства. При этом из региона должна поступить заявка на соответствующее финансирование.

Какие меры приняты правительством региона, запрос был направлен URA.RU в пресс-службу. На момент публикации ответ не поступил. Ранее директор департамента образования Андрей Кочеров пояснял, что застройщик запросил за выкуп школы сумму в полмиллиарда превышающую оценочную. Таких средств в бюджете нет. Инвестор Андрей Лушников пояснял, что сумма вовсе не полмиллиарда,, а 200 млн р. И выросла она, так как за 4 года затраты на объект увеличились. 1 сентября кетовчане устроили своеобразную акцию протеста — к школе они принесли шарики.