Жители Кетово написали Путину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти 800 человек — жителей села Кетово подписали обращение к президенту Владимиру Путину по поводу новой школы. Учреждение не запустили к 1 сентября, так как власти и инвестор не могут договориться о цене выкупа школы, что вылилось в скандал. Текст обращения URA.RU предоставили родители кетовских школьников.

«Мы уже не просим, мы отчаянно кричим: „Услышьте нас! Помогите нашим детям!“ Уже два года местные власти не могут наладить диалог с застройщиком, ссылаясь на то, что выкупить школу по указанной им цене не могут. Перекладывают ответственность на бывшее руководство района, „осужденное по коррупционной статье“. В социальных сетях они сочувствуют родителям, но признают, что новой школы для детей не будет», — написали жители села Кетово.

Сейчас более тысячи детей учатся в старом здании, рассчитанном на 450 мест. Занятия проходят в две смены, заниматься приходится буквально в коридорах. «Нам стыдно смотреть в глаза детей, хотя стыдиться должны наши чиновники. Накануне выборов депутатов Государственной Думы мы слышим много обещаний. Но доверия больше нет. Нас обманули, обманули наших детей», — говорится в тексте. Обращение подписали около 800 человек. Письмо кетовчане готовят к отправке президенту.

URA.RU писало, что к новой школе в селе Кетово ученики и родители в знак протеста несут шарики. Они привязывают их к ограждению. Накануне к инициативной группе родителей приходили сотрудники полиции.

Ранее URA.RU писало, что новая школа в селе Кетово на 1100 мест простаивает уже второй год. Инвестор и власти не могут договориться о цене выкупа объекта.

Жители Кетово возмущены, что дети не могут пойти в новую школу Скрин обращениz предоставлен читателем URA.RU