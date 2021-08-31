31 августа 2021
30 августа 2021

Сотни курганцев обратились к Путину по поводу скандальной школы. Текст

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кетово. Курган , кетово, школа, кетовский район, школа кетово
Жители Кетово написали Путину Фото:

Почти 800 человек — жителей села Кетово подписали обращение к президенту Владимиру Путину по поводу новой школы. Учреждение не запустили к 1 сентября, так как власти и инвестор не могут договориться о цене выкупа школы, что вылилось в скандал. Текст обращения URA.RU предоставили родители кетовских школьников.

«Мы уже не просим, мы отчаянно кричим: „Услышьте нас! Помогите нашим детям!“ Уже два года местные власти не могут наладить диалог с застройщиком, ссылаясь на то, что выкупить школу по указанной им цене не могут. Перекладывают ответственность на бывшее руководство района, „осужденное по коррупционной статье“. В социальных сетях они сочувствуют родителям, но признают, что новой школы для детей не будет», — написали жители села Кетово.

Сейчас более тысячи детей учатся в старом здании, рассчитанном на 450 мест. Занятия проходят в две смены, заниматься приходится буквально в коридорах. «Нам стыдно смотреть в глаза детей, хотя стыдиться должны наши чиновники. Накануне выборов депутатов Государственной Думы мы слышим много обещаний. Но доверия больше нет. Нас обманули, обманули наших детей», — говорится в тексте. Обращение подписали около 800 человек. Письмо кетовчане готовят к отправке президенту.

URA.RU писало, что к новой школе в селе Кетово ученики и родители в знак протеста несут шарики. Они привязывают их к ограждению. Накануне к инициативной группе родителей приходили сотрудники полиции.

Ранее URA.RU писало, что новая школа в селе Кетово на 1100 мест простаивает уже второй год. Инвестор и власти не могут договориться о цене выкупа объекта.

Жители Кетово возмущены, что дети не могут пойти в новую школу

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...