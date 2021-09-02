Россиян попросили помочь в расследовании крушения МН17

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, осколки, авиакатастрофа, катастрофа, место крушения, малазийский боинг, падение самолета
Полиция Нидерландов обратилась за помощью к русским военным Фото:
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Следствие о крушении самолета «Малазийских авиалиний» в 2014 году на востоке Украины обратилось за помощью к российским военным. Их призывают поделится информацией.

«Совместная следственная группа (ССГ), которая проводит расследование уголовного дела по крушению рейса Malaysia Airlines MH17, призывает поделиться информацией. Этот призыв, в частности, адресован гражданам российского города Курска», — сказано в сообщении на сайте полиции Нидерландов.

Полицейские также предложили российским военным поделится фото-видеоматериалами, электронными письмами и официальными документами. Ранее Украина получила доступ к документам по катастрофе МН17. Слушание по делу о крушении самолета приостановили до 6 сентября, сообщает RT.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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