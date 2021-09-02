Путин озвучил одну из основных проблем Дальнего Востока

Путин увидел на Дальнем Востоке проблемы с медициной Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Дальнем Востоке не хватает мощностей для медицинской помощи гражданам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе тех, кто перенес коронавирус. Чтобы они могли полностью восстановить здоровье. Пока на Дальнем Востоке не хватает мощностей, инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона. Прошу в программе реабилитации предусмотреть отдельные решения для жителей региона», — пояснил Путин на совещании по социально-экономическую развитию Дальнего Востока, трансляцию с которого вел телеканал «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает предложение кабмина превратить Владивосток в город-миллионник. По словам Пескова у него есть хороший экономический потенциал.