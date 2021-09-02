Путин озвучил одну из основных проблем Дальнего Востока

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Вертолёт Центра медицины катастроф с пострадавшим в ДТП в городе Лесном, приземлившийся на поле стадиона «Локомотив-Изумруд». Екатеринбург, каталка, медицина катастроф, транспортировка, медицина, пострадавший, врач, медики, каталка больничная, национальная служба санитарной авиации, нсса
Путин увидел на Дальнем Востоке проблемы с медициной Фото:

На Дальнем Востоке не хватает мощностей для медицинской помощи гражданам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе тех, кто перенес коронавирус. Чтобы они могли полностью восстановить здоровье. Пока на Дальнем Востоке не хватает мощностей, инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона. Прошу в программе реабилитации предусмотреть отдельные решения для жителей региона», — пояснил Путин на совещании по социально-экономическую развитию Дальнего Востока, трансляцию с которого вел телеканал «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает предложение кабмина превратить Владивосток в город-миллионник. По словам Пескова у него есть хороший экономический потенциал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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