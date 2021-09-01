В протестном курганском районе выбрали кандидатов на пост главы

На пост главы Притобольного района претендуют два кандидата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пост главы Притобольного района Курганской области претендуют два кандидата. Среди них — врио главы района Лариса Злыднева. Еще один кандидат не прошел конкурсные процедуры. Итоги заседания комиссии по отбору кандидатур опубликованы на сайте районной администрации.

«Конкурсная комиссия решила зарегистрировать кандидатами на должность главы Притобольного района Курганской области следующие кандидатуры: Злыдневу Ларису Владимировну, Наумова Андрея Ивановича. Решение конкурсной комиссии направить в Притобольную районную думу», — говорится в документе.

По итогам заседания конкурсной комиссии Злыднева набрала 13,6 балла (85% от максимально возможного количества баллов). У бывшего главы Нагорского сельсовета Андрея Наумова — 10,9 балла (68%). Глава фермерского хозяйства Марат Халимов набрал по итогам конкурса шесть баллов (37,5%). Таким образом, он не преодолел порог в 50%, поэтому выбыл из дальнейшей борьбы.

Окончательное решение о том, кто возглавит район, теперь должны принять депутаты районной думы. По данным портала представительных органов муниципальных районов Курганской области, выборы главы района состоятся 8 сентября на внеочередном заседании Притобольной районной думы.

Экс-глава Притобольного района Дмитрий Лесовой покинул этот пост по собственному желанию 27 мая. Ранее в районе провалилась муниципальная реформа. Против объединения в округе проголосовали четыре сельсовета. Сейчас обязанности главы района временно исполняет Лариса Злыднева, которая ранее была главой Плотниковского сельсовета, проголосовавшего против муниципальной реформы. Перед отставкой Лесового районная дума согласовала Злыдневу на должность замглавы района.