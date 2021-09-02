Фирма из Челябинска на 8 месяцев затянула сдачу тюменской школы

Школьникам пришлось встречать 1 сентября в здании старой школы, половина которого отдана под местный клуб Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В деревни Индери (Вагайский район, Тюменская область) почти на восемь месяцев просрочили сдачу новой школы, которую должны были возвести еще в декабре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок. Выполняет работы строительная компания из Челябинска.

Согласно контракту на сайте госзакупок, школа в деревне Индери должна была быть сдана 10 декабря 2020 года. Договор заключен между региональным «Управлением капитального строительства» и подрядчиком — фирмой «Производственная строительная компания» из Челябинска. Сумма — более 87 млн рублей.

В настоящий момент здание так и не введено в эксплуатацию. 1 сентября школьники Индери встретили в старой школе, которая находится в десятках метров от новой.

«Я не знаю, почему строительство затянулось. Контракт, все-таки, заключен не с администрацией. Однако я несколько раз в неделю посещаю стройку, тороплю подрядчика. Думаю, в ближайшие дни школа уже откроется», — рассказал URA.RU глава Вагайского муниципального района Рамай Сунгатулин.

По его словам, в деревенской школе обучаются порядка 15 детей. Глава района также добавил, что в ближайшее время будет решаться вопрос с заключением нового контракта, по которому к новому зданию обустроят дорогу. Ранее жители жаловались, что она оказалась разбита из-за постоянного проезда строительной техники.

Уточнить, из-за чего контракт не был исполнен вовремя, не удалось и у самого подрядчика. Директор компании не ответил на звонки URA.RU. Агентство направило запрос в Главное управление строительства области, ответ ожидается.