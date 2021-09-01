Куйвашев: «Сима-ленд» шокировал Лаврова

Сергея Лаврова встретили несколько тысяч работников компании Фото: Размик Закарян © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был «по-хорошему шокирован» приемом в офисе ГК «Сима-ленд», сотрудники которой устроили патриотический флешмоб. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам визита статусной делегации в Екатеринбург.

«В городе ему [Лаврову] понравилось, а приемом в „Сима-ленде“ он, кажется, был по-хорошему шокирован», — написал Куйвашев в Instagram. Он отметил, что Лавров не был в Екатеринбурге пять лет.

Как писало URA.RU, помимо «Сима-ленда», во время предвыборного (Лавров входит в пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в ГД) визита в столицу Урала глава МИД посетил штаб-квартиру РМК, где провел встречу с региональным «клубом миллиардеров» и пообщался с журналистами и спортсменами. Также у него состоялась двусторонняя встреча с Куйвашевым.