Сергей Лавров приехал с визитом в «Сима-ленд» Фото: URA.RU © URA.RU

Несколько тысяч сотрудников «Сима-ленда» организовали массовый флешмоб, приуроченный к визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в Екатеринбург. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Сотрудники „Сима-ленд“ организовали флешмоб к приезду в Екатеринбург Сергея Лаврова», — рассказал корреспондент. Политика встретили в большом зале «Сима-ленда». Сотрудники надели белые футболки и станцевали под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!».

Лавров прибыл в Екатеринбург вечером 2 сентября. В этот день у него было запланировано посещение нескольких мероприятий, в числе которых встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Во время визита он также поговорил с представителями Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Фото: URA.RU © URA.RU