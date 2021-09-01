01 сентября 2021

Тысячи сотрудников «Сима-ленда» вышли встречать Лаврова. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург
Сергей Лавров приехал с визитом в «Сима-ленд» Фото:

Несколько тысяч сотрудников «Сима-ленда» организовали массовый флешмоб, приуроченный к визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в Екатеринбург. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Сотрудники „Сима-ленд“ организовали флешмоб к приезду в Екатеринбург Сергея Лаврова», — рассказал корреспондент. Политика встретили в большом зале «Сима-ленда». Сотрудники надели белые футболки и станцевали под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!».

Лавров прибыл в Екатеринбург вечером 2 сентября. В этот день у него было запланировано посещение нескольких мероприятий, в числе которых встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Во время визита он также поговорил с представителями Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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