Сергей Лавров увлекается гребным слаломом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поможет свердловским властям получить федеральные деньги на строительство крытого гребного канала в Екатеринбурге. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев по итогам встречи с Лавровым в столице Урала.

«Мы обсудили идею строительства крытого гребного канала в Екатеринбурге. Сергей Викторович [Лавров] занимается гребным слаломом, поэтому готов помочь нам получить федеральное софинансирование на этот проект», — написал Куйвашев в своем Instagram.

Как писало URA.RU, 1—2 сентября Лавров посетил Екатеринбург с предвыборным (глава МИД РФ входит в пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в ГД) визитом. Помимо встречи с губернатором, у него в штаб-квартире «Русской медной компании» состоялось общение с региональным «клубом миллиардеров», журналистами и спортсменами. Кроме того, Лавров посетил офис ГК «Сима-ленд».