01 сентября 2021

Лавров пролоббирует новую стройку в Екатеринбурге. Она связана с его хобби

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Сергей Лавров увлекается гребным слаломом Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поможет свердловским властям получить федеральные деньги на строительство крытого гребного канала в Екатеринбурге. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев по итогам встречи с Лавровым в столице Урала.

«Мы обсудили идею строительства крытого гребного канала в Екатеринбурге. Сергей Викторович [Лавров] занимается гребным слаломом, поэтому готов помочь нам получить федеральное софинансирование на этот проект», — написал Куйвашев в своем Instagram.

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Как писало URA.RU, 1—2 сентября Лавров посетил Екатеринбург с предвыборным (глава МИД РФ входит в пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в ГД) визитом. Помимо встречи с губернатором, у него в штаб-квартире «Русской медной компании» состоялось общение с региональным «клубом миллиардеров», журналистами и спортсменами. Кроме того, Лавров посетил офис ГК «Сима-ленд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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