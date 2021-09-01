Инсайдер: пермские мэры могут сорвать проект губернатора

В семи поселениях Пермского района пока не принято решение по муниципальной реформе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство поселений Пермского района поддержали проект преобразования муниципалитета в округ путем объединения. Однако в ряде территорий главы могут саботировать проект, начатый руководством края. Такое мнение высказал URA.RU источник из политического окружения главы Пермского района.

По словам инсайдера, речь, в первую очередь, идет о Юго-Камском и Савинском поселениях. «Ситуация там достаточно непростая. Особенно несговорчивыми могут оказаться Юго-Камское и Савинское поселения», — заявил источник. URA.RU направило запросы главам указанных администраций, ответы на них к моменту публикации материала не получены.

На сайте администрации Пермского района сообщается, что 10 из 17 поселений уже поддержали муниципальную реформу. Решения пока не приняты в Двуреченском, Заболотском, Кондратовском Савинском, Кукуштанском, Юговском и Юго-Камском. В районной управе URA.RU пояснили, что в этих территориях еще не проходили общественные слушания, а также не собирался совет депутатов по данному вопросу.

О том, что Пермский муниципальный район до конца 2021 года будет преобразован в округ, ранее заявлял губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Однако глава Владимир Цветов отмечал, что ряд глав поселений активно препятствует этому процессу.