01 сентября 2021
31 августа 2021

Инсайдер: пермские мэры могут сорвать проект губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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В семи поселениях Пермского района пока не принято решение по муниципальной реформе Фото:

Большинство поселений Пермского района поддержали проект преобразования муниципалитета в округ путем объединения. Однако в ряде территорий главы могут саботировать проект, начатый руководством края. Такое мнение высказал URA.RU источник из политического окружения главы Пермского района.

По словам инсайдера, речь, в первую очередь, идет о Юго-Камском и Савинском поселениях. «Ситуация там достаточно непростая. Особенно несговорчивыми могут оказаться Юго-Камское и Савинское поселения», — заявил источник. URA.RU направило запросы главам указанных администраций, ответы на них к моменту публикации материала не получены.

На сайте администрации Пермского района сообщается, что 10 из 17 поселений уже поддержали муниципальную реформу. Решения пока не приняты в Двуреченском, Заболотском, Кондратовском Савинском, Кукуштанском, Юговском и Юго-Камском. В районной управе URA.RU пояснили, что в этих территориях еще не проходили общественные слушания, а также не собирался совет депутатов по данному вопросу.

О том, что Пермский муниципальный район до конца 2021 года будет преобразован в округ, ранее заявлял губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Однако глава Владимир Цветов отмечал, что ряд глав поселений активно препятствует этому процессу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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