Инфекционист ФМБА: смешение гриппа и COVID может вести к смерти

Смешение вирусных инфекций в организме человека, в частности, сезонного гриппа и COVID-19, может стать причиной роста летальных случаев. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров.
«По опыту могу сказать, что микст-инфекция ни к чему хорошему не приводит, одно будет усиливать другое, резко утяжелит течение болезни и, соответственно, повысит летальность. Поэтому в России наряду с вакцинацией от коронавируса так активно стартует еще и противогриппозная кампания. Она нужна, чтобы исключить эту нежелательную ситуацию комбинации двух вирусов одновременно», — объяснил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров.
При этом спикер подчеркнул, что пока в России нет официальных данных о последствиях перекрестного заражения сезонным гриппом и COVID-19. «Я не видел ни одного описания микст-инфекции „грипп плюс COVID-19“, потому что в прошлом году у нас достаточно хорошо прошла прививочная компания и гриппа практически не было. На всю Россию около пяти тысяч случаев», — добавил Никифоров.
Ранее главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила о старте Всероссийской прививочной кампании против гриппа. В прошлом году вакцинацию прошли 85 млн россиян. По мнению руководителя Роспотребнадзора, это позволило избежать заболеваемости гриппом и развития микст-инфекций гриппа и COVID-19. Также Попова отметила, что осенью в стране ожидается очередной рост заболеваемости коронавирусом.
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