Куму Путина Медведчуку продлили домашний арест

Домашний арест главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку продлили до 31 октября. Соответствующее решение принял суд в Киеве.
«Суд постановил ходатайство удовлетворить, продлить в границах срока досудебного расследования срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука. Последнему запрещается покидать место жительства до 31 октября 2021 года включительно», — огласила приговор следственный судья, трансляцию заседания ведет телеканал «Первый независимый».
Медведчук после решения о продлении домашнего ареста заявил, что власть оказывает давление на суд. Однопартийцы мужчины, который считается кумом президента России Владимира Путина, отреагировали на решение суда возгласами «Позор».
Ранее служба безопасности Украины вызвала на допрос главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Предполагается, что допрос состоялся в рамках производства по делу о государственной измене. Медведчук познакомился с Путиным в начале 2000-х, когда занимал должность заместителя председателя Верховной рады Украины. Ранее он заявлял, будто они с Путиным быстро поняли, что у них схожие взгляды, и их деловые отношения со временем переросли в более тесные.
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