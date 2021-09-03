Специалист Минздрава: какие прививки нужно делать раз в 10 лет

Взрослым необходимо проходить ревакцинацию от дифтерии, столбняка и коклюша, отметила Елена Мескина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Взрослым необходимо делать раз в 10 лет ревакцинацию от дифтерии, столбняка и коклюша. Об этом в беседе с URA.RU сообщила руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области, профессор Елена Мескина.

«В национальном календаре четко прописано, взрослым нужно раз в 10 лет делать ревакцинацию против дифтерии, столбняка, ежегодно против гриппа и в последнее время очень рекомендуют делать раз в 10 лет ревакцинацию против коклюша. Тем более, в стране появилась общая вакцина сразу от трех инфекций. Но пока в национальном прививочном календаре коклюша для взрослых нет», — добавила главный специалист Минздрава Московской области Елена Мескина.

Профессор подчеркнула, что россияне, как правило, не знают о необходимости ревакцинаций. «Многие наши жители не знают о ревакцинации и не делают. В период диспансеризации всегда нужно проверять, нужна ли прививка», — объяснила Мескина.

В беседе с URA.RU профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова, доктор медицинских наук Наталья Калинина отметила, что повторно прививки нужно делать до начала активности инфекции. «Массовая вакцинации начинает проходить при вспышках, но лучше это делать в спокойный, межэпидемиологический период. В России два года назад активно ревакцинировали население от дифтерии, кори. Если выявлялись антитела, то ревакцинацию от кори не делали», — рассказала он.

Ранее начальник отдела Минздрава РФ Евгения Цой заявила, что ведомство хочет расшить национальный прививочный календарь. В него могут включить вакцины против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, папилломавирусной и менингококковой инфекции.