ВЦИОМ: шансы пройти в Госдуму имеют четыре партии

Большинство опрошенных ВЦИОМ россиян проголосовали бы за четыре парламентские партии, среди которых Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.
«Партийные предпочтения электорально активных россиян распределились следующим образом: партия „Единая Россия“ — 34%, КПРФ — 18%, ЛДПР — 10%, партия „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ — 7%. Четыре парламентские партии, таким образом, имеют высокие шансы пройти в Думу нового созыва», — говорится в результатах исследования, опубликованного на сайте ВЦИОМ.
На последних позициях по результатам опроса расположились «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,8%), «Новые люди» (2,8%), «Яблоко» (2,2%). А также Российская экологическая партия «Зеленые» (2,1%) и Российская партия свободы и справедливости (1,8%). Стоит отметить, что с 2011 года проходной порог в Госдуму составляет 5% голосов.
Также, согласно данным опроса, 51% респондентов заявили об уверенном намерении проголосовать на выборах депутатов. Не планируют принимать в них участие 19% опрошенных, а 11% пока не определились.
Телефонный общероссийский опрос, инициированный ВЦИОМ, проходил 31 августа — 1 сентября среди тысячи россиян в возрасте от 18 лет и старше. Проводился по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Кроме того, влиять на итоговые данные могут формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Респондентам задали вопросы: 1. примут ли они участие в выборах депутатов Госдумы в сентябре 2021 года, 2. за какую партию проголосуют, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье.
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