02 сентября 2021

Греф спрогнозировал серьезное падение доходов россиян к 2035 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс Лидеры России - финал. День второй. Сочи, греф герман
Герман Греф оценил риски энергоперехода для экономики России Фото:

Глава Сбербанка Герман Греф назвал риски энергоперехода для экономики России. По его словам, из-за этого доходы населения могут упасть на 14% к 2035 году. Об этом он сообщил на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году — это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть, если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14% и 5 триллионов рублей — это потери бюджета, суммарные потери бюджета Российской Федерации», — передает его слова РИА «Новости».

Также в числе основных рисков Греф назвал падение экспортной выручки, сокращение занятости. Кроме того, по его словам, Россия может потенциально потерять лидерство в мировой энергетике из-за того, что источники будут другие.

Ранее сообщалось, что правительство готовит рабочие группы для адаптации экономики России к глобальному энергопереходу, снижению потребности в традиционном топливе и переходе на «зеленую» энергию, дополняет «Царьград». Их возглавит первый вице-премьер России Андрей Белоусов, говорится на сайте MK.RU. По словам председателя комитета по энергетике Павла Завального, после энергоперехода — появления новых технологий в энергетике — и уменьшения пользования нефтью и газом в России будут развивать водородную и другие виды энергетики.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...