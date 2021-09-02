Греф спрогнозировал серьезное падение доходов россиян к 2035 году

Герман Греф оценил риски энергоперехода для экономики России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф назвал риски энергоперехода для экономики России. По его словам, из-за этого доходы населения могут упасть на 14% к 2035 году. Об этом он сообщил на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году — это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть, если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14% и 5 триллионов рублей — это потери бюджета, суммарные потери бюджета Российской Федерации», — передает его слова РИА «Новости».

Также в числе основных рисков Греф назвал падение экспортной выручки, сокращение занятости. Кроме того, по его словам, Россия может потенциально потерять лидерство в мировой энергетике из-за того, что источники будут другие.

Ранее сообщалось, что правительство готовит рабочие группы для адаптации экономики России к глобальному энергопереходу, снижению потребности в традиционном топливе и переходе на «зеленую» энергию, дополняет «Царьград». Их возглавит первый вице-премьер России Андрей Белоусов, говорится на сайте MK.RU . По словам председателя комитета по энергетике Павла Завального, после энергоперехода — появления новых технологий в энергетике — и уменьшения пользования нефтью и газом в России будут развивать водородную и другие виды энергетики.