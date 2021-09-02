В правительстве предложили ввести в российских школах новый урок

Обязательный урок по экологии может войти в школьную программу. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Будем разговаривать с министерством просвещения, как встроить предмет о том, как нужно бережно относиться к природе. Важно, чтобы школа давала знания об экологии», — сказал министр в разговоре с ТАСС.
Также, по словам министра, необходимость экологического просвещения будет отражена в нацпроекте «Экология». Ранее Козлов предлагал запретить в РФ 28 одноразовых товаров, в частности, ватные палочки. В ходе ВЭФ он также заявил, что в этом году в стране будет ликвидировано 14 свалок и 9 опасных объектов, сообщает RT. Козлов возглавил Министерство природных ресурсов и экологии после того, как президент РФ Владимир Путин отправил его предшественника Дмитрия Кобылкина в отставку, пишет «Дни.ру».
Подписывайтесь на URA.RU в