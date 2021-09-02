Юрист предупредил россиян о штрафах за хранение заготовок

Законсервированные на зиму продукты можно хранить только в официально оформленных кладовых. Людям, которые используют для хранения места общего пользования многоквартирного дома, грозит штраф в 3 тысячи рублей. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.
«Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений. Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей», — сказал Паюшин в разговоре с РБК Недвижимость.
Ранее эксперт фитохимии и автор кулинарных книг Игорь Сокольский заявил, что заготовки на зиму могут быть смертельно опасны. ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 85% российских семей делают заготовки на зиму, пишет RT. Согласно исследованиям компании «Яндекс», россияне стали чаще заготавливать на зиму папоротник и ежемалину, сообщает телеканал 360.
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