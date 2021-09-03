Путин заявил о восстановлении российской экономики

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России постепенно восстанавливается. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума.
«Экономическая жизнь в России восстанавливается. Выходит в привычное деловое русло», — передает слова Путина телеканал «Россия 24».
Ранее изменения в российской экономике предрек премьер-министр РФ Михаил Мишустин. О сценарии восстановления мировой экономики рассказали в ЦБ РФ, сообщает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин держит ситуацию с инфляцией в стране под личным контролем, пишет RT.
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