Путин заявил о восстановлении российской экономики

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Скрины с трансляции по приложению. Челябинск, трансляция, прямая линия, путин владимир
По словам Владимира Путина, экономика России выходит в привычное русло Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России постепенно восстанавливается. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума.

«Экономическая жизнь в России восстанавливается. Выходит в привычное деловое русло», — передает слова Путина телеканал «Россия 24».

Ранее изменения в российской экономике предрек премьер-министр РФ Михаил Мишустин. О сценарии восстановления мировой экономики рассказали в ЦБ РФ, сообщает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин держит ситуацию с инфляцией в стране под личным контролем, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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