Путин заявил о восстановлении российской экономики

По словам Владимира Путина, экономика России выходит в привычное русло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России постепенно восстанавливается. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума.

«Экономическая жизнь в России восстанавливается. Выходит в привычное деловое русло», — передает слова Путина телеканал «Россия 24».

Ранее изменения в российской экономике предрек премьер-министр РФ Михаил Мишустин. О сценарии восстановления мировой экономики рассказали в ЦБ РФ, сообщает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин держит ситуацию с инфляцией в стране под личным контролем, пишет RT.