Мишустин на «Новом знании» предрек изменения в экономике России

Мишустин заявил, что Россия нуждается в ускоренном социально-экономическом развитии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Экономика России, сосредоточенная на совместном производстве, трансформируется в экономику совместного потребления. Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках просветительского марафона «Новое знание».

«В современном мире производство всего, от обуви до смартфонов и самолетов, является результатом совместных усилий многих людей. Это экономика совместного производства. А теперь мы переходим к экономике совместного потребления. И роль пользователя в ней становится ключевой», — приводятся слова Мишустина в пресс-релизе марафона, который есть в распоряжении редакции.

Отдельно премьер-министр России отметил, что страна нуждается в ускоренном социально-экономическом и научно-технологическом развитии. По его словам, российские власти сейчас занимаются реализацией этих задач. «Сделать это невозможно без проникновения передовых технологий и последующего перераспределения рынка труда», — подытожил он.

Просветительский марафон «Новое Знание», организованный обществом «Знание», стартовал в России 1 сентября. Основными площадками мероприятия стали студии в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани и Владивостоке. В первый день со школьниками пообщался президент РФ Владимир Путин, который прибыл для этого во Всемирный детский центр «Океан» во Владивостоке.