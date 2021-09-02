В домофонах Челябинска звучит хит Шуфутинского «Третье сентября»

Провайдер заявляет, что акция носит разовый характер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 10 тысяч домофонов в Челябинской и Курганской областях начали утром 3 сентября исполнять композицию Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Как рассказали URA.RU в компании «Интерсвязь», трансляция мема повлекла неожиданный социальный эффект.

«Песня известного шансонье „Третье сентября“ в отечественном сегменте интернета превратилась в мем, символизирующий приход осени. Каждый год в эту дату социальные сети заполняют посты с фотографией певца и строчками из композиции», — рассказали в компании.

Организаторы перфоманса отмечают, что трансляция мема с помощью домофонов возымела неожиданный эффект. В социальных сетях представители старшего поколения обратились за разъяснениями к молодежи. Так образовалась связь между общественными группами, которым порой сложно найти общий язык.

Ранее Шуфутинский рассказал URA.RU, что первоначальном варианте песни припев начинался со слов «Я календарь перелистну». Текст поправил продюсер Евгений Кобылянский.

В компании «Интерсвязь» отметили, что акция носит разовый характер и не будет повторяться вновь. Провайдер и раньше устраивал подобные перфомансы, но посвящал их всенародным праздникам.