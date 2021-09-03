Путин назвал условие нормализации отношений с Зеленским

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, путин на экране
Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский сможет участвовать в ВЭФ Фото:

Зеленский в будущем сможет присутствовать на ВЭФ, если будет избран на новый срок и выстроит новую политику в отношении России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

«Ситуация в отношениях с Украиной ненормальная и неестественная — надеюсь, в будущем восстановим отношения. Если Зеленский будет избран на новый срок и выстроит политику на нормализацию отношений», — сказал Путин.

Ранее в Киеве заявили о подготовке встречи Зеленского и Путина. О возможности встречи двух лидеров высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет RT. По его словам, ни одна из сторон не отвергает возможности общения. Также в Кремле выразили сожаление из-за украино-американской дружбы, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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