Роспотребнадзор предупредил об опасности чумных сусликов

Первые очаги чумы на границе с Монголией были обнаружены в 2012 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На границе России и Монголии были зафиксированы очаги чумы в июле 2021 года. В природе чумной микроб переносят грызуны и насекомые. Об этом сообщили директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергей Балахонов и глава ведомства Анна Попова.

«С монгольскими специалистами налажен мониторинг. Мы провели такую работу буквально в июле. Целый месяц совместный наш отряд работал на большом протяжении границы российско-монгольской, порядка 200 км. Обнаружены эпизоотическая активности», — заявил Балахонов на сессии «Санитарный щит. Как предотвратить новые пандемии» на ВЭФ.

По его словам, первые случи обнаружения очагов на границе были в 2012 году в Алтае. До этого таких случаев не было выявлено. На данный момент в России нет очагов чумы, однако есть их угроза со стороны Монголии. Треть ее территории охватывают очаги заболевания.

Главными переносчиками чумного микроба, по данным Балахонова, являются грызуны и насекомые. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во время случаев чумы в Алтае в 2014 году чумной микроб находили около тушек сусликов. «Все село лишилось запасов сусликов <…> потому что мы в холодильник находили чумной микроб там, где были заложены тушки суслика на зиму», — сообщила Попова.

Чума не добралась только до Антарктиды и Австралии. Только в Центральной Азии она охватывает 4 млн кв. км.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал в Монголии из бубонной чумы отменили ралли «Шелковый путь». Он отмечал, что в качестве жеста доброй воли Россия передаст Монголии средства индивидуальной защиты и оборудование для организации лабораторий по COVID-19.